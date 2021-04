[세종=아시아경제 김현정 기자] 김삼주 신임 전국한우협회장이 지난 31일 서울 aT센터에서 제8·9대, 10대 임원 이취임식을 갖고 제 10대 회장에 취임했다.

김삼주 신임 회장은 취임사에서 "한우산업은 대한민국 농업·농촌을 대표하는 기둥산업으로 식량안보의 핵심이자 미래 농축산업의 나침반 역할을 수행하고 있다"면서 "농축산업의 가치를 높이고 있는 한우산업의 안정화를 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

이어 "변화와 혁신의 역사에서 한우산업의 미래 비전을 제시하기 위해 동심동덕의 자세로 소통과 협력 그리고 상생이라는 같은 꿈을 펼쳐 가겠다"고 강조했다.

