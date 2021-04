쌍용차, 법정관리·상장폐지 위기…HAAH, 투자 의향 대답 안 해

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차의 잠재적 투자자인 HAAH오토모티브가 법원이 요구한 시한까지 투자의향서(LOI)를 보내지 않았다. 이 때문에 쌍용차의 법정관리 위기는 점점 심화되는 분위기다.

1일 업계에 따르면 쌍용차는 이날 오후 3시 현재까지 HAAH로부터 투자의향서를 받지 못한 것으로 알려졌다. 앞서 서울회생법원은 쌍용차에 HAAH오토모티브의 투자의향서를 보정명령 시한인 지난달 31일까지 제출해달라고 요구했고, 쌍용차는 HAAH오토모티브에 해당 내용을 전했다.

쌍용차는 미국 현지시간을 고려하면 늦어도 이달 오전까지 HAAH에 투자의향서를 받아 내용을 검토한 후 법원에 제출할 계획이었지만 HAAH가 끝내 투자의향서를 보내지 않았다. 이로 인해 쌍용차는 투자의향서를 제외한 보정서를 법원에 제출한 것으로 알려졌다.

HAAH는 인수 의사가 뚜렷하지만 투자자 설득에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 투자자들이 3700억원 규모의 공익채권을 부담스러워하고 있고, 쌍용차의 회생계획에 대해 검토하고 있는 것으로 전해졌다. HAAH의 전략적 투자자(SI)와 금융투자자(FI)는 각각 캐나다 1곳과 중동 2곳으로 알려졌으나 일각에서는 일부 투자자가 투자 의지를 접었다는 이야기도 나온다.

HAAH의 투자결정이 지연되면서 쌍용차의 법정관리·상장폐지 위기감이 커지고 있다. 다만 법원은 당장 법정관리 절차를 밟지는 않을 것으로 보인다. 법원 관계자는 "보정명령 시한은 지났지만 재판부에서 검토한 후 법정관리 돌입을 결정하기 때문에 바로 절차가 진행되는 것은 아니다"고 말했다. 회생법의 절차대로 쌍용차의 보정서 내용을 살펴 HAAH와의 투자 협의가 유효한 것인지 다시 따져보고, 채권단과 이해관계자의 의견 수렴을 거치겠다는 취지다.

뿐만 아니라 쌍용차는 삼정회계법인으로부터 2020년 회계연도 감사보고서에 대해 감상의견 거절을 받아 상장폐지 위기에 몰려있다. 이에 쌍용차는 전날 평택 본사 외 165개 필지에 대한 자산재평가를 실시한다고 공시했다. 쌍용차는 "한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거해 자산의 실질가치를 반영하기 위한 것"이라며 "자산과 자본 증대 효과를 통한 재무구조 개선 목적도 있다"고 설명했다. 지난해 말 기준 해당 필지의 장부가액은 4025억8000만원이다. 쌍용차의 자본 잠식률은 작년 말 연결 재무제표 기준 111.8%로, 완전 자본 잠식 상태다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr