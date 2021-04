무안군, 체류형 귀농인의 집 교육생 ‘첫 입소’

무안에서 9개월 동안 살아보고 귀농 결정



대상자들 보증금 30만 원, 입소 교육비 월 5만 2000원 비용으로 영농교육

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 1일 처음으로 체류형 귀농인의 집에 서울, 인천 등 도시지역에서 7명의 교육생이 가족과 함께 입소했다.

무안군에 따르면 체류형 귀농인의 집은 예비 귀농인과 도시민들이 농촌 생활과 영농활동을 체험할 수 있는 체류 시설로 지난해 조성됐으며, 현경면 (구) 양정초등학교 폐교 용지 1만3655㎡를 매입해 조립식 주택 7동과 영농체험 실습교육장(시설하우스 2동 600㎡, 실습 포장 2900㎡)을 설치했다.

입소 대상자는 서류검토와 운영위원회 대면 심사를 통해 선발됐으며, 입소 기간은 최장 9개월까지로 대상자들은 보증금 30만 원, 입소 교육비 월 5만 2000원의 저렴한 비용으로 귀농인의 집에 머물면서 체계적인 영농교육을 받을 예정이다.

군은 교육생들을 대상으로 기초 영농 실습 교육과 1:1 맞춤형 멘토링 운영을 통해 영농 역량을 증진하고, 수료자에게는 향후 군에서 하는 각종 귀농 지원사업 신청에 가산점을 제공함으로써 무안군 전입을 적극 유도할 계획이다.

김산 군수는 “타시군 체류 시설 대비 부담 없는 비용으로 무안에 살아봄으로써 도시민들에게 귀농을 결정할 금전적, 시간적 여유를 제공하고자 한다”며 “길지 않은 기간이지만 교육생들이 입고 기긴 동안 불편함이 없도록 세심히 살피겠다”고 말했다.

