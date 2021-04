광주교육청, 장애학생 문화 향유 공간 ‘상상누림터’ 개소

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 1일 장애학생의 문화 향유를 돕기 위해 조성한 실감형 콘텐츠 체험존 ‘상상누림터’를 개소했다고 밝혔다.

‘상상누림터’는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 지원을 받아 특수교육지원센터 내 95㎡ 규모로 조성됐다.

시뮬레이터, 인터랙티브 디지털 스케치, 벽면 실감형 캔버스, 바닥형 실감형캔버스, 모션 코딩, 모션 샌드, 스포츠 체험존, VR, AR 등 총 9종 47편의 교육·문화 콘텐츠로 구성됐다.

상상누림터는 관내 특수교육대상학생의 장애특성과 발달단계 등을 고려한 맞춤형 프로그램으로 연중 운영된다.

체험에 참여하는 학생은 우주여행을 테마로 다양한 별에서 도전과 탐험을 즐길 수 있다.

특히 발달장애 학생을 고려한 난이도와 속도 조절, 청각장애 학생을 위한 자막 제공, 시작장애 학생을 위한 사운드 효과 제공, 지체장애 학생을 위한 모션 진동판 설계 등 장애학생별 맞춤형 체험이 가능하다.

장휘국 교육감은 “상상누림터가 장애학생에게 시·공간적 제약을 넘어 다양한 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시교육청은 장애학생들이 미래사회에 잘 적응할 수 있도록 다양한 문화체험 기회를 제공하고, 학생들의 복지 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr