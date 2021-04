미얀마 철수 고심하는 은행들…은성수 "필요 시 긴급조치할 것"(종합2)

신한銀, 양곤지점 임시폐쇄…"주재원 단계적 철수 검토"

[아시아경제 이광호 기자]미얀마 군부의 시위대 유혈진압으로 현지 진출한 은행 직원이 총격을 받는 사건이 발생하면서 금융사들이 비상대응 모드에 돌입했다. 상황에 따라 철수도 검토 중이다.

1일 금융권에 따르면 전날 오후 5시께 신한은행 영곤지점 현지인 직원이 출·퇴근 전용 차량을 이용해 귀가하던 중 총격을 받았다. 이 직원은 부상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료 중이다. 이번 사건으로 신한은행은 위기상황 3단계로 격상하고 현지직원 및 주재원들의 안전을 위해 양곤지점을 임시폐쇄 했다. 모든 직원은 재택근무로 전환했다.

신한은행 관계자는 "주재원의 단계적인 철수를 검토 중"이라며 "양곤지점 거래 고객을 위한 필수 업무는 한국 신한은행에서 지원할 예정"이라고 밝혔다.

시중銀, 현지와 핫라인 구축…대응책 마련 분주

여타 은행들도 대응책 마련에 분주한 모습이다. 금융위원회에 따르면 국내 은행 9곳이 미얀마에 현지법인, 사무소, 지점 등을 운영하고 있다. KB국민·신한·IBK기업·KDB산업은행이 현지법인과 지점을 두고 있고, 우리·하나·부산·NH농협·한국수출입은행이 사무소를 운영 중이다.

국민은행 관계자는 "KB미얀마은행에는 국내 파견 직원 4명을 포함해 총 38명이 근무하고 있으며, 이날 현재 전 직원 재택근무 중"이라며 "현지와 핫라인을 구축해 상황을 예의주시하고 있다”고 설명했다. 국민은행은 본국 직원 철수 여부는 외교부의 교민철수 방침에 따라 대응할 예정이다.

하나금융 관계자는 "전일까지 해당 법인 및 영업점이 정상적으로 영업활동을 진행했다"며 "아직 결정된 것은 없지만 현지 상황을 실시간으로 모니터링하면서 대응책을 마련할 것"이라고 했다.

우리은행도 최소한의 업무유지를 위해 필수인원만 단축근무 중에 있으며 농협은행 역시 모니터링을 강화하고 있다.

다만 은행들은 본격적인 철수는 당장 계획하지 않고 있다고 밝혔다. 우리은행 관계자는 "현지 법인 철수 계획은 없다"고 말했다.

수은 관계자도 "시중은행들과 달리 국책은행이기 때문에 대사관과 같이 움직이고 있다"며 "대사관 측에서 대피령 등이 내려지면 그때 철수 검토가 가능하다"고 언급했다.

금융위, 상황 예의주시…"필요 시 긴급조치할 것"

금융당국도 이날 미얀마 정세 관련 유관기관 회의를 열고 상황을 예의주시하며 대응방안을 마련하겠다는 입장이다. 금융당국은 상황에 따라 본국 직원 귀국도 명령할 예정이다.

금융위 관계자는 "현지 영업점 소재지 상황에 따라 영업점 임시 폐쇄·전직원 재택근무 전환 등 조치 중"이라며 "추가적으로 주재원의 단계적 철수 등도 검토하고 있다"고 밝혔다.

은성수 금융위원장은 이날 은행장 간담회가 끝난 후 기자들과 만나 "현지 사정 상 상시 연락이 되는 건 아닌 것으로 알고 있지만 금융당국도 현지 금융회사들과 비상연락망을 구축해 계속 상황을 주시할 것"이라며 "필요 시 긴급조치도 하겠다"고 피력했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr