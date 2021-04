국내 4대 과학기술원, 중소기업 R&D 지원 기관 공동 설립

6일 카이스트 본원에서 개소식 ... "중견 중소기업 기술 혁신 지원"

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 4대 과학기술원이 공동으로 중소·중견 기업들의 연구개발(R&D)을 지원하기 위한 기관을 설립한다.

한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과학기술원은 오는 6일 대전 KAIST 본원에서 ‘중소기업 R&D 공유센터’를 공동 개소한다고 1일 밝혔다.

이 센터는 4대 과학기술원이 유기적인 협업을 통해 지역별로 분산되어 있는 과기원 교수들의 축적된 기술 및 역량을 총 결집해 기술혁신형 중소?중견기업의 기술혁신을 지원하기 위해 설립했다.

4대 과기원은 이미 2019년 하반기부터 중소기업 기술역량 혁신을 위해 뜻을 모아 첨단소재, 공정장비, 바이오 및 헬스 케어, ICT 및 SW, 기계항공, 제조 자동화 및 지능화 등 6개 분야에서 중소기업 및 전문가들의 자문을 받아 ‘중장기 전략기술의 로드맵(SMB-STAR) 2020’을 출간한 후 이를 매년 갱신하고 공유 확산하고 있다.

이 센터는 기술개발에 어려움을 겪는 중소?중견기업에게 4대 과기원이 축적해온 핵심기술을 효율적으로 매칭 할 수 있는 R&D 공유 플랫폼을 구축한다. 기술 이전 및 자문, 문제해결, 보유기술 상용화, 산학공동연구, 시험분석 지원, 교육훈련 등을 한꺼번에 해결할 수 있는 One-stop 기술혁신지원 상담창구 역할을 수행할 예정이다.

