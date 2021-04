인천시, 지역특화 및 고부가가치 일자리 13만개 만든다

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 올해 항공·뿌리·관광 등 지역특화 일자리 발굴과 인천형 뉴딜을 통한 고부가가치 일자리 창출에 총력을 쏟는다.

시는 이같은 내용을 골자로 4대 분야, 13개 추진전략을 담은 '2021년 일자리 종합대책'을 마련해 총 13만4700여명의 일자리를 만들 계획이라고 1일 밝혔다.

우선 생애주기별·지역특화형 일자리 사업에 1조8973억원을 투입해 지역상황 및 수요자에 적합한 일자리를 지원한다.

코로나19로 인한 신규채용 감소, 대면서비스업 침체로 큰 피해를 입은 청년층을 대상으로 경력형성 기회 제공 및 민간기업의 청년고용 확대를 유도하고, 구직을 희망하는 신중년과 구인난에 처한 중소기업간 매칭을 지원한다.

항공여객 감소에 따라 고용위기가 심각한 항공산업을 지원하기 위한 일자리 사업도 추진한다. '에어(Air)잡(Job) 센터'를 설치해 공항지역 퇴직자 대상 이·전직 취업서비스를 제공하고 취업 역량 강화 프로그램을 운영한다.

시는 또 인천형 뉴딜사업에 5646억원을 투입해 2680명의 고부가가치 미래 일자리를 만든다는 구상이다. 이를 위해 바이오·헬스케어 분야의 국내외 기업을 유치하고 인프라를 조성하는 등 기업경쟁력 제고 및 판로 확대를 적극 지원한다.

지난해 10월 유치한 바이오공정인력양성센터는 하반기부터 시범사업을 하고, 인천 AR·VR 제작거점센터를 중심으로 XR(확장현실)융합콘텐츠 실증 및 개발·제작을 지원한다

지난 2월 송도국제도시에 문을 연 인천스타트업파크는 지역 특화산업 중심의 스타트업을 위한 실증지구를 운영하고, 다양한 기업 및 인천공항공사·인천도시공사 등과 프로그램을 연계해 양질의 일자리를 창출하고 유니콘 기업을 육성할 계획이다.

공공주도 일자리사업도 지속적으로 추진한다. 코로나19 장기화로 인한 취약계층의 생계 지원을 위해 코로나19 백신접종·방역 업무를 지원하는 한시적 공공일자리(희망 근로 1694명, 지역방역일자리 504명)를 제공한다.

이밖에 고용노동부의 국민취업지원제도와 연계해 저소득 취업취약계층의 구직과 생활 안정을 지원하고, 청년고용 우수 중소기업 근로환경개선과 중소기업 근로자 기숙사 임차 지원을 통해 더 일하기 좋은 환경 만들기에 나선다.

인천시 관계자는 "코로나19로 인해 침체된 경제와 고용위기를 극복하고 인천형 뉴딜을 통해 시민이 원하는 양질의 일자리를 창출하는데 모든 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.

한편 지난해 인천시의 고용지표는 코로나19 여파에 따른 생산저하, 소비심리의 위축으로 취업자 수와 고용률이 하락하는 등 전년대비 악화됐다.

다만 여러차례 긴급 민생경제대책 추진 등에 힘입어 지난해 기준 15세 이상 고용률은 61.3%로 특·광역시 2위를 계속 유지했다. 또 올해 2월 고용률은 60%대를 회복하고 실업률도 4.9%로 전월대비 1.3% 하락하는 등 회복 조짐을 보이고 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr