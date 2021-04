김학실 광주시의원 “호남권 광역철도망 구축 필요”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 도시철도 2호선 건설에 따른 대중 교통망의 정비와 더불어 호남권 광역철도망 구축이 필요하다는 주장이 제기됐다.

김학실 광주시의원은 1일 광주광역시 시정질문을 통해 광주·전남 상생을 넘어 호남권 생활경제권을 형성하기 위해서는 ‘광역교통망 구축’이 필수라고 밝혔다.

김 의원은 “현재 수도권, 부산·울산권, 대구권, 대전권 등의 대도시권에서는 생활권 확대에 맞춰 교통개선을 위한 광역철도망을 운영·계획 중에 있으나 광주대도시권만 미구축 상태이다”며 “광주시가 타 지자체와의 심도 있는 협의는 물론 호남권 광역철도망 구축을 위한 연구와 정책개발을 서둘러야 한다”고 강조했다.

이어 “지방자치법 전부개정법률이 통과되어 특별지방자치단체를 설치·운영할 수 있는 법적 근거가 마련됐다”면서 “광주·전남·전북이 광역교통망 구축을 계기로 호남권 상생을 위한 생활경제권을 형성해야 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “광역교통망 구축을 위해 선결돼야 할 것은 광주시 내부교통망 정비다”며 “고속버스터미널과 챔피언스필드를 경유하는 추가노선을 설치해 도시철도 1·2호선의 사각지대를 없애고 교통의 주요거점을 확보해야 한다”고 제안했다.

김 의원은 “도시철도 2호선 건설에 따른 교통망의 정비와 호남권 광역교통망 구축을 위해서는 광주교통공사 설립이 필수”라며 “광주광역시의 교통공사 설립을 적극 검토해야 한다”고 촉구했다.

