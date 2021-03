서울 중구, 소상공인·취약계층 풍수해 보험료 전액 지원

4월30일까지 풍수해 보험 가입 시 개인부담금 0원...최고 90%까지 보상으로 자연재해 걱정 NO

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)는 자연재해로부터 주민들의 재산을 보호하기 위해 소상공인, 차상위계층, 기초생활 수급자를 대상으로 풍수해 보험료를 전액 지원한다.

풍수해 보험은 태풍·홍수·호우·강풍·대설·지진 등 예기치 못한 자연재해로 발생하는 재산 피해를 실질적으로 보상하기 위한 국가정책보험이다.

국가와 지자체에서 보험료를 지원, 행정안전부와 약정을 체결한 5개 보험사(DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, KB손해보험, NH농협 손해보험)에서 운영한다.

현행 자연재난 발생 시 30~35% 정도 피해 복구비를 지원해 주는 재난 지원금과 비교해보면 풍수해 보험에 가입하면 최고 90%까지 보상을 받을 수 있다.

하지만 현재 주민들의 보험 가입에 대한 심리적 거부감과 지원 혜택에 대한 정보 부족으로 가입률이 저조해 막상 피해를 입었을 때 실질적인 보상을 받지 못하고 있는 실정이다.

특히 올해부터는 기존 지원 대상인 기초생활 수급자와 차상위계층에 소상공인도 추가로 지원한다. 구는 코로나19로 지쳐있는 소상공인에게 보험 가입 때 발생하는 2만 원가량 개인부담금을 지원, 풍수해 보험에 무료로 가입할 수 있도록 할 계획이다.

소상공인이 운영하는 상가·공장 및 시설을 대상으로 가입할 수 있고, 풍수해 시 상가는 1억 원, 공장은 1억5000만원, 재고자산은 5000만 원 이내에서 실손 보상이 가능하다. 자본력이 영세하여 회생 능력이 부족한 소상공인이 자연재난 발생 시 현실적인 보상을 받고 생활 안정을 도모할 수 있기를 기대하고 있다.

접수 기간은 오는 4월30일까지이고 보험 가입 기간은 1년이다. 1년 단위의 소멸성 보험으로, 기존 가입자도 계약 연장 신청이 필요하다.

가입 문의 및 신청은 가까운 동 주민센터나 5개 민간 보험사(DB손해보험·현대해상·삼성화재·KB손해보험·NH농협 손해보험), 구청 치수과로 하면 된다.

서양호 중구청장은 "풍수해보험은 자연 재난이 발생할 경우 소상공인·취약계층에게 실질적인 도움이 될 수 있을 것"이라며 "주민들에게 적극적으로 홍보해 예기치 않은 재해로부터 피해 부담을 덜 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr