누리텔레콤, 누리플렉스로 상호 변경…플랫폼 서비스 사업 주력

누리텔레콤은 지난 31일 제27기 정기주주총회를 열고 상호를 누리플렉스로 변경했다고 1일 밝혔다.

2000년 A.T.I 시스템에서 누리텔레콤으로 상호를 변경한 후 21년 만에 비즈니스 변화 및 사업 다각화 목적으로 상호를 변경했다.

최근 산업통상자원부는 에너지 혁신을 주도할 '에너지특화기업'으로 누리텔레콤을 선정했다. 누리텔레콤은 사명을 변경하고 앞으로 솔루션 판매 중심에서 에너지정보 서비스 및 에너지 거래가 가능한 에너지 플랫폼 서비스 사업에 주력할 방침이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr