함평군, 전기 이륜차 보급사업…총 40대 지원

차종별 최대 150~330만 원까지 지원

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 온실가스와 미세먼지 저감 등 대기환경 개선을 위해 전기 이륜차 구매 비용을 지원하는 ‘전기 이륜차 민간 보급사업’을 시행한다고 31일 밝혔다.

신청 대상은 지난 29일 기준 3개월 이상 관내에 주소를 둔 만 16세 이상 개인 또는 관내에 있는 법인·기업이다.

보조금은 최대 경형 150만 원, 소형 260만 원, 중형 290만 원, 대형·기타형 330만 원이며, 보급 대수는 총 40대이다.

보조금 신청 희망자는 제조·수입사에서 이륜차 계약 후 보조금 신청서와 각종 증빙서류를 해당 대리점에 제출하면 된다.

보조금 신청 기간은 내달 1일부터 예산 소진 시까지이며, 신청 접수 후 출고·등록순으로 대상자 선정이 이뤄지게 된다.

군 관계자는 “올해부터 전기 이륜차 중 A/S 확약 보험 가입 차종·물량에 대해서만 지원할 수 있으므로 제조·수입사에 정확히 문의 후 신청하시기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr