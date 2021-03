[아시아경제 김봉주 기자] 김치가 코로나19 증상 완화에 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다 .

세계김치연구소는 31일 프랑스 몽펠리에 대학 장 부스케(Jean Bousquet) 명예 교수팀과 이같은 연구 결과를 확인했다고 밝혔다.

연구에 따르면, 김치 재료인 배추와 고추, 마늘에 든 각종 영양 성분이 신체 항산화 시스템을 조절해 코로나19 증상을 감지하는 신경을 차단하는 것으로 밝혀졌다.

김치에 풍부한 설포라판, 알리신, 캡사이신, 진저롤, 유산균이 인체 내 항산화 시스템을 조절하는 단백질(Nrf2)과 상호 작용해 코로나19로 생기는 인체 내 유해한 활성 산소를 제거한다는 설명이다.

연구팀은 한국 등 코로나19 사망률이 낮은 나라 대부분이 김치와 같은 발효 채소 등 다양한 향신료를 많이 섭취하는 공통점도 발견했다.

