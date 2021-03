경찰, '독방 수감자 돌연 사망' 동부구치소 압수수색

[아시아경제 이정윤 기자] 서울동부구치소 내 독방에 수감된 재소자가 사망한 사건과 관련해 경찰이 강제수사에 착수했다.

서울 송파경찰서는 31일 오전부터 동부구치소 폐쇄회로(CC)TV 관제실과 의료과 등을 압수수색하고 있다고 밝혔다.

앞서 지난 8일 오전 6시 30분께 동부구치소 미결수용자 임모(48)씨는 호흡과 의식이 미약한 상태로 엎드린 채 발견돼 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 재소자 유족이 동부구치소장 등 관련자들을 업무상 과실치사와 직무유기 혐의로 고소한 사건을 접수해 수사에 나섰다. 유족은 구치소 CCTV 기록을 확인한 결과 사망 전날 직원에게서 알약 6개를 받아 복용했고 이후 괴로워하는 모습을 보였는데도 구치소 측이 관리 의무를 게을리했다며 고소장을 냈다. 또 구치소 측이 동의 없이 부검을 진행하고 장례를 종용했다고도 주장했다.

이에 대해 법무부는 "망인은 입소 후 전문의 진료 결과에 따라 정신과 약을 꾸준히 먹어 왔으며, 사망 전날 복용한 약도 정신과 약"이라고 밝혔다. 이어 "통상 변사 사건에서 부검은 유족 동의 여부와 관계없이 법원이 발부한 영장과 검찰 수사 지휘에 따라 진행된다"며 사망 경위를 명확히 하기 위해 서울지방교정청에 조사를 지시했다고 했다.

경찰은 압수수색으로 확보한 영상 자료 등을 분석한 뒤 관계자들을 불러 조사할 예정이다.

