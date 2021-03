서울 정동 '세실극장 옥상' 개방…휴식공간으로 재탄생

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시 미래유산으로 등재된 정동 세실극장의 옥상이 근현대 역사 장소를 조망할 수 있는 휴식공간으로 재탄생했다.

서울시는 대한성공회와 협력해 옥상에 열린 공간을 조성하고 1일 시민들에게 전면 개방했다. 2017년 9월 도시재생사업의 일환으로 세운상가 옥상을 개방한데 이어 두번째다.

세실극장 옥상은 566㎡ 규모로 당초 접근이 제한됐지만, 정동 일대 도시재생사업 중 하나로 추진되며 누구나 이용할 수 있는 휴식·문화 공간으로 탈바꿈했다. 건물을 소유한 대한성공회와 협약을 체결하고, 설계공모, 문화재현상변경허가, 공사 등에 3년이 걸렸다.

세실극장 옥상인 '세실마루'에는 그늘막과 의자, 녹지공간이 마련됐고 성공회 성당 등 지역을 설명하는 안내판도 설치했다. 영국대사관 앞 도로에서 곧바로 탈 수 있는 승강기를 설치하고 옥상 내 경사로도 조성했다.

이날부터 시민들에게 개방되는 '세실마루'는 덕수궁이 휴관하는 월요일을 제외한 매주 화~일요일 오전 9시~오후 9시 무료로 운영된다.

한편 세실극장은 1970~80년대 소극장 연극의 중심지로, 한국 연극과 건축문화 가치를 간직한 곳이다. 한 때 폐관 위기에도 몰렸으나 현재는 정동 역사재생 프로젝트의 거점 역할을 하고 있다.

류훈 도시재생실장은 "세실극장을 활용해 시민을 위한 공간을 조성한 것은 단순히 옥상개방 이상의 의미를 갖는다"며 "남산과 종묘를 조망하는 명소로 거듭난 세운옥상과 더불어 역사도심 한 가운데서 경관을 즐기는 공간이 될 것"이라고 말했다.

