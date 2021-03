우리들휴브레인, 460억원 유증 추진…"의약품·의료기기 유통사업 확대와 경쟁력 강화"

[아시아경제 유현석 기자] 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 2,520 전일대비 20 등락률 -0.79% 거래량 354,315 전일가 2,540 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 우리들휴브레인, 나스닥 상장 기대감 에이프로젠 전환사채 보유 부각 강세우리들휴브레인, 정형외과 의료기기 시장 확대…“영업이익 흑자 자신” 우리들휴브레인, 지난해 투자차익 100억원…"투자효율 극대화" close 은 의약품 및 의료기기 유통사업과 관련하여 매출액 증대 및 시너지효과 창출을 위해 460억원 규모의 유상증자에 나선다고 31일 밝혔다.

이번 유상증자는 의약품 및 의료기기 관련 상품 매입을 위한 운영자금으로 활용하게 된다. 모집방법은 주주배정후 실권주 일반공모이며 예정 발행가는 주당 1695원, 보통주 신주 2713만8644주가 발행된다.

우리들휴브레인은 이날 이사회를 열고 이같이 결의했다고 공시했다. 우리들휴브레인은 지난 11일 의료기기 유통업체인 에이치바이오앤컴퍼니와 의약품 유통업체인 제이앤에스팜를 지분 100% 인수 완료하고 이날 회사와의 합병을 결정했다. 동종업체 대비 약 2배가 높은 영업이익을 보인 인수회사와의 합병으로 우리들휴브레인은 영업이익 흑자전환을 자신하고 있다.

우리들휴브레인은 의약품 및 의료기기 유통업체 인수합병을 시작으로 기존 회사가 보유한 유통 네트워크와 협력해 거래처를 대폭 확대해갈 계획이다. 또한 전문적이고 체계화된 공급 인프라 구축을 통해 종합 메디컬 중심업체로 도약한다는 포부다.

앞서 우리들휴브레인은 지난 30일 자회사인 '그린벨시스템즈'를 매각했다. 인수자는 에이제이네트웍스㈜ 처분가는 38억원 수준이다. 우리들휴브레인은 컴퓨터 스토리지 사업이 주 매출처인 '그린벨시스템즈'를 신규투자목적으로 지난 2017년 49억원에 인수했으나 주력사업인 의약품 및 의료기기 유통사업의 질적 성장에 집중하겠다는 의지를 표명하며 과감히 해당사업을 철수키로 했다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월4일, 확정 발행가액 산정은 6월2일이며 신주 상장 예정일은 같은 달 28일이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr