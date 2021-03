"프랑스 38세 여성, AZ 접종 후 혈전증으로 사망"

[아시아경제 조현의 기자] 프랑스에서도 아스트라제네카의 코로나19 백신을 접종한 뒤 혈전이 생겨 숨진 사례가 발생했다.

프랑스앵포 라디오는 30일(현지시간) 병원 소식통을 인용해 "툴루즈에서 38세 여성이 아스트라제네카 백신을 접종하고 2주 뒤 사망했다"고 보도했다.

특별한 질환을 앓고 있지 않던 이 여성은 이달 중순 아스트라제네카 백신을 맞고 나서 혈전 증세가 나타나 병원에 입원했다가 전날 숨을 거뒀다.

사망 원인과 아스트라제네카 백신 접종 간 연관 관계는 확인되지 않았다. 의약품건강제품안전청(ANSM)이 해당 사례를 조사할 예정이다.

앞서 고등보건청(HAS)은 혈전 생성 부작용 우려로 일시 중단했던 아스트라제네카 백신 접종을 지난 19일 재개하면서 55세 이상에만 투약하라고 권고했다.

유럽에서 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전이 생겼다는 보고는 모두 55세 미만에서 나왔으며 "매우 드물지만 심각한 사례"이기 때문이라고 설명했다.

숨진 여성은 사회복지사로, 보건당국의 이러한 권고가 나오기 전 아스트라제네카 백신을 접종했다.

앞서 유럽 일부 국가에서는 아스트라제네카와 영국 옥스퍼드대학이 개발한 백신을 맞고 나서 혈전이 생성됐다는 보고가 나왔다.

유럽의약품청(EMA)은 추가 검토 결과 아스트라제네카 백신이 안전하고 효과적이라며 승인 권고를 유지한다고 밝혔다. 다만 혈전 사례에 대해서는 관련성을 명확히 배제할 수 없어 추가 분석이 필요하다고 했다.

