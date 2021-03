"아가가 아파요"…새끼 물고 제 발로 병원 찾은 어미 고양이

[아시아경제 김봉주 기자] 아픈 새끼를 걱정해 스스로 동물병원을 찾은 어미 고양이의 영리함과 모성애가 감동을 주고 있다 .

지난 29일(현지시간) 터키 데일리사바 등 외신은 최근 터키 남부 이즈미르 한 병원에서 촬영된 영상이 온라인에서 화제가 됐다고 보도했다.

영상을 보면, 갈색의 고양이 한 마리가 병원 안으로 걸어 들어왔다.

"고양이가 지나가도록 길을 비켜주세요"라는 직원의 목소리도 들려왔다.

아침 일찍 병원 문을 열자마자 찾아온 이 고양이는 입에 조그만 새끼 고양이를 물고 있었다.

새끼는 한쪽 눈에 심각한 염증이 생겨 진물이 나오고 눈을 뜨지 못하는 상황이었다.

아픈 새끼 고양이를 걱정한 어미가 새끼를 물고 직접 병원을 찾은 것이었다.

놀라워하면서도 감동한 병원 직원들은 서둘러 두 고양이를 수의과로 보냈다. 새끼는 안약 치료를 받았다.

어미가 과거부터 병원 주변을 맴돌았던 사실을 기억해낸 직원들은 건물 인근에서 같은 무늬를 가진 새끼 한 마리를 추가로 발견했다.

이 새끼 고양이는 건강한 상태였지만, 의료진은 예방 차원에서 안약 치료를 하고 물과 음식을 제공했다.

한 병원 직원은 "우리에게 익숙한 길고양이였다. 종종 먹이를 주기도 했는데 새끼를 낳은 줄은 몰랐다"라면서 "새끼를 데리고 병원에 들어온 고양이는 사람들이 눈길을 줄 때까지 계속해서 울음소리를 냈다. 동물이 병원으로 걸어 들어온 일이 처음이라 모두가 감동했다"라고 말했다.

치료받은 새끼 고양이는 점차 눈을 떠가며 회복하고 있는 것으로 전해졌다.

병원 측은 고양이들이 완전히 건강해질 때까지 보호하다가 입양 공고를 낼 계획이다.

