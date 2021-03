신한카드 "'핀크 체크카드' 발급하고 5천 핀크머니 적립하세요"

4월 30일까지 신규 발급 고객에게 5000 핀크머니 증정

전월 실적 조건 없이 월 최대 사용 금액 2% 적립

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 조건 없이 사용금액의 0.2%를 적립해 주는 '신한카드 핀크 체크' 신규 발급 이벤트를 실시한다고 31일 밝혔다.

오는 4월 30일까지 신한 체크카드 발급 이력이 없는 고객이 핀크 체크카드를 발급 받으면 5000 핀크머니를 받을 수 있다.

또 8월 31일까지 핀크머니를 사전에 충전해놓고 사용하는 경우 2%까지 핀크머니로 적립해 주고, 이후 12월 31일까지는 1.2%를 적립해주는 이벤트도 함께 진행한다. (핀크 체크카드 기본 적립 혜택 포함 최대 월 1만원까지 적립) 핀크머니는 핀크 앱의 포인트로 송금이나 현금 인출(하나은행 ATM)이 가능해 현금처럼 자유롭게 사용할 수 있다.

지난해 신한카드는 핀크와 함께 전월 실적 조건을 없앤 핀크 체크카드를 출시했다. 이 카드는 전월 실적 조건 없이 핀크머니 사용분에 대해 모든 가맹점에서 사용한 금액의 0.2%를 적립해 준다. 또 시중 은행 계좌 중에서 최대 2개까지 결제 계좌로 연동할 수 있다. 핀크 체크카드 연회비는 없다.

