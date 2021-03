박해수·전종서·이원종·박명훈·김성오·김지훈 등도 출연

넷플릭스는 '종이의 집(가제)' 한국판 주연으로 배우 유지태와 김윤진을 섭외했다고 31일 전했다. 한반도를 배경으로 천재적 전략가와 각기 다른 개성을 지닌 인물들이 기상천외한 변수에 맞서며 벌이는 인질극이다. 유지태는 인질극을 계획하는 '교수', 김윤진은 경찰청 위기협상 팀장 선우진을 각각 연기한다. 이밖에도 박해수, 전종서, 이원종, 박명훈, 김성오, 장윤주, 이주빈, 박정우, 김지훈, 이규호 등이 출연한다. 메가폰은 드라마 '손 더 게스트', '보이스', '블랙', '루카: 더 비기닝' 등을 연출한 김홍선 감독이 잡는다. 극본은 '나 홀로 그대', '싸이코패스 다이어리'의 류용재 작가가 맡는다. 원작인 스페인판은 범죄 전문가들이 조폐국을 점거하고 수억 유로를 인쇄해 도주하는 내용을 그려 큰 인기를 끌었다.

