광주시, 시내버스 점자 노선안내책자 제작

광주광역시는 시각장애인용 시내버스 점자 노선안내책자를 제작해 주요 시설에 배부했다고 31일 밝혔다.

시각장애인의 대중교통 이용활성화를 위해 제작된 시내버스 점자 노선안내책자에는 110개 버스노선 운행경로, 운행업체, 배차간격, 첫차·막차시간 등이 담겨있다. 또 부록으로 굵고 큰 글자로 인쇄한 약시자용 묵자 노선운행정보를 담아 활용성을 높였다.

이번에 제작된 점자 노선안내책자는 총 1000권이며, 지난 16일 광주시에 거주하는 점자 가독이 가능한 시각장애인 및 장애인 관련기관에 개별 우편으로 무료 배부됐으며, 광주시각장애인연합회 점자도서관 등에서도 열람이 가능하다.

손두영 시 대중교통과장은 “점자 노선안내책자에 변경된 버스운행정보를 모두 반영해 버스이용에 불편이 없도록 제작했다”며 “앞으로도 교통약자의 대중교통 이용 저변 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

