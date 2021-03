산청 ‘곤충 사육 농가 전문가’ 초빙 전문교육 … 상품개발 등 추진

5월 14일까지 곤충 사육 농가를 대상 교육 프로그램을 운영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 ‘산청 지리산 산업 곤충협동조합’을 중심으로 지역 내 곤충사육농과의 생산·유통 역량 강화에 나선다.

군은 오는 5월 14일까지 매주 금요일 곤충 사육 농가를 대상으로 교육 프로그램을 운영한다고 31일 밝혔다.

이번 교육은 차황면 소재 산청 곤충자원화보육센터에서 진행되며 국립농업과학원 등 관련분야 강사진을 초빙, 국내외 곤충산업 현황과 사육, 유통까지 다양한 분야에 대한 이해를 높일 예정이다.

산청 지리산 산업 곤충협동조합은 이번 교육을 시작으로 갈색거저리를 원료로 한 상품개발 및 마케팅사업 등을 추진할 계획이다.

한편 산청군과 산청 지리산 산업 곤충협동조합은 농림축산식품부 주관 ‘2021년도 곤충산업 육성지원 공모’에서 ‘곤충 유통사업 지원’ 대상자로 선정돼 2억4000만원의 사업비를 확보했다.

조합은 곤충 유통 활성화를 위해 농가 조직화, 교육상담, 품질관리 및 제품개발, 홍보 등을 추진할 방침이다.

윤철호 이사장은 “‘곤충’은 식량 위기와 환경오염 문제를 해결할 수 있는 미래 식자재로 주목받고 있다”며 “우리 조합은 이번 교육을 계기로 곤충산업에 대한 인식을 개선하는 한편 사육기술 보급과 마케팅, 상품 홍보활동으로 농가 소득 증진에 이바지하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

