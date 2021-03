[아시아경제 임철영 기자] ◇ 소방정 승진 ▲ 중앙소방학교 교육훈련과장 임준형 ▲ 중앙119구조본부 특수구조훈련과장 이창학◇ 소방정 전보 ▲ 감사담당관 백승두 ▲ 교육훈련담당관 신희범

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr