광주 기업인·모범근로자, 제48회 상공의 날 산업부 장관 표창

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주상공회의소는 제48회 상공의 날을 맞이해 지역 경제발전에 기여한 공로자들에게 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다고 31일 밝혔다.

수상자는 김기영 ㈜목림 회장, 김근성 ㈜대정 대표이사와 신승철 ㈜짱죽 이사 등이다,

산업부 장관 표창을 수상한 ㈜목림의 김기영 회장은 1987년 창업 이래 끊임없는 기술개발로 품질향상을 도모하고 과감한 설비투자로 사무용 시스템가구의 대량생산체계를 구축했으며, 근로자 권익증진을 위한 노사상생협력과 투명경영으로 창립이래 33년간 무분규사업장의 역사를 이어온 공로를 인정받았다.

김근성 ㈜대정 대표이사는 1999년 설립 이래 스폰지 가공 및 블로우 성형부품에 대한 지속적인 연구개발과 경영혁신활동으로 생활가전 및 자동차 부품 품질의 향상에 기여했으며, 국내 설비투자의 지속적 확대를 통해 국내 시장 점유율을 약 70% 수준으로 끌어올리는 등 일자리창출은 물론 대한민국 부품산업의 경쟁력 강화에 크게 공헌한 점을 인정받아 산업부 장관 표창을 수상했다.

이 밖에도 ㈜팬케미칼 박재덕 대표이사가 가전 및 자동차부품용 플라스틱 RESIN을 개발해 지역 산업 경쟁력을 높이고 글로벌 시장 개척을 통한 수출 증대에 기여한 공로로 대한상공회의소 회장 표창을 수상했다.

모범 관리자로서 산업부 장관 표창을 수상한 ㈜짱죽 신승철 이사는 기업부설연구소장을 역임하며 다양한 유통경로를 고려한 신제품 개발 및 특허 출원 등을 통해 기업 경쟁력을 강화시키는데 선도적인 역할을 수행한 점을 높게 평가받았다.

또한 ㈜엘에스티 방수영 대리와 ㈜더하이 김지혜 대리가 뛰어난 직무수행능력과 전문성으로 회사 발전에 기여한 공로를 인정받아 모범사원으로서 대한상공회의소 회장 표창을 수상했다.

한편, 올해로 48번째를 맞는 ‘상공의 날 기념식’은 코로나19 여파로 최태원 대한상의 회장, 성윤모 산업부 장관, 수상자를 대표해 국내외 상공인 등이 참석한 가운데 대한상의 회관에서 소규모로 개최됐다.

