"농지는 농민에게로" … 부산경남 농민단체, '11월 10만 농민 총궐기' 선포

경남 도내 12개 시·군서 동시다발 투쟁선포대회

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 부산경남 농민들이 31일 경남도청 앞에서 오는 11월 농민총궐기 투쟁 전개를 선언하고 문재인정부의 농정 실패를 규탄하고 나섰다.

부산경남 농민투쟁단체는 이날 도내 12개 시·군서 '농민 투쟁 선포식'을 열었다. 농민들은 기자회견에 앞서 "우리의 분노와 탄식으로 들끓는 농업·농촌·농민의 뜻을 모아 농정의 틀을 뒤집는 11월 농민총궐기 투쟁 전개를 선언하기 위해 이 자리에 섰다"고 목소리를 높였다.

이들은 투쟁선언문을 통해 "우리는 문 정부의 농민 홀대, 농민 무시로 들끓고 있는 농촌지역 민심을 확인했다"며 "애초 정부안에 없던 4차 재난지원금은 취미농이나 가짜 농민 정도에게만 지원금을 주겠다고 결정했다"고 주장했다.

그러면서 "4년 전 겨울 광화문 광장과 시골 읍내 시장 앞에서도 촛불을 들었지만 4년 동안 적폐 농정의 연속이 이어지고 있다"고 울분을 토했다.

LH직원들의 농지 투기 사태를 언급하며 "정부는 농지를 농민에게 돌려줘야 한다면서도 신재생에너지 발전 설비는 농촌과 농지를 파괴하며 자본의 이익을 위해 설치되고 있다"며 이같은 농촌 파괴 현상을 막을 것이라는 의지를 보였다.

이어 "먹거리는 분명하게 공공재이다. 따라서 먹거리를 생산하는 농업에 대한 국가 책임성은 더욱 높아져야 하고 국가 운영 계획에서 농업을 경제 분야와 분리시켜야한다"고 전했다.

끝으로 이들은 "우리의 공공농업 실현을 위한 투쟁은 11월 10만 현장 농민들이 동참하는 총궐기를 성사 시키고 신자유주의 농정을 폐기시키는 역사적 전환점이 될 것이다"고 강조했다.

이어진 연대 발언에는 하원오 경남진보연합 상임대표, 김은정 민주노총 경남본부 수석부본부장이 맡았다.

한편 농민단체는 이날 거창, 함양, 합천, 산청, 하동, 사천, 진주, 고성, 함안, 의령, 양산, 창녕 등 12개 시군에서 투쟁선포식을 열었다. 일부 시군에서는 기자회견 이후 농기계와 트럭 등을 몰고 차량 시위를 진행 할 예정이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr