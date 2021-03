김동찬 광주시의원 “주택 수급정책 전면 재검토해야”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의 인구감소를 고려한 주택 수급정책의 전면 재검토 및 전환을 요구하는 주장이 제기됐다.

김동찬 광주광역시의원(북구5)은 31일 열린 제296회 광주시의회 임시회 시정 질문에서 “향후 10년 기간 중 주택수요(신규+대체)는 최소 5만2382~ 최대 6만3948호, 주택공급물량은 최소 12만5000호∼18만7000호로 추정됨에 따라, 광주시 공동주택 과잉공급이 우려되고, 이로 인한 부동산 가격하락, 미분양 증가에 따른 건설 경기하락 등의 여러 가지 문제가 발생될 것”이라며 대책 마련을 촉구했다.

이어 “현재 광주광역시 ‘도시 및 주거환경정비기본계획’에 따라, 광주 천변 주변을 비롯한 광주 도심지 내에 ‘난개발, 회색도시’ 라는 오명에도 불구하고, ‘53개단지 2만3932세대’의 재개발·재건축사업 즉 아파트 신축 공사가 진행되고 있는 실정”이라고 우려했다.

또 “향후 민간 공원사업도 타시도 대비 많은 10개 공원 1만2415세대, 평동준공업지역 도시개발사업 8683세대, 산정지구 1만3000세대 등의 공동주택 공급이 더해지는 등 아파트 공급에 대한 수급량 조절에 대한 고민이 없이 사업이 추진되고 있는 상황”이라고 지적했다.

그러면서 “지금부터라도 인구감소시대를 대비한 시의 종합적 주택수급량 분석이 절실히 필요한 시점”이라며 “주택공급 정책 추진 및 건설사 주도 고분양가 공급에 대한 적절한 대책 마련, 가구 문화 변화에 따른 1~2인 소형 세대수 증가, 인구감소, 고령화 등 미래 사회 구조, 주택시장 여건변화에 대비한 주거정책을 강구할 필요가 있다”고 말했다.

