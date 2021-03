"5일까지 1·2·3차 기수급자 지급완료 예정"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 15만여명에 대한 4차 긴급고용안정지원금 지급을 31일 마쳤다고 밝혔다. 26~28일 긴급 고용안정지원금 홈페이지에 수급 신청한 이들 중 자격이 확인된 15만1988명에게 50만원씩 줬다. 지난 2일 기준 고용보험 가입자여야 지원금을 받을 자격이 있다. 공무원·교사 취업자 등은 제외된다.

다음달 1일엔 29~30일 신청한 약 4만명에게, 2일부터는 별도로 신청하지 않은 지급대상자에게 순서대로 지원금을 준다. 오는 5일까지는 기수급자에 대한 4차 지원금 지급을 끝낼 계획이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr