제주항공, 3명중 2명 모바일 항공권 구매

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,350 전일대비 150 등락률 +0.65% 거래량 35,955 전일가 23,200 2021.03.31 09:57 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션제주항공, 국제선 선물용 항공권 판매…일본 전 노선 14만9000원부터제주항공, 업계 최초 추석연휴 해외 항공권 펀딩 close 은 지난해 항공권 구매형태를 분석한 결과 승객 3명 중 2명은 모바일 항공권을 구매한 것으로 나타났다고 31일 밝혔다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,350 전일대비 150 등락률 +0.65% 거래량 35,955 전일가 23,200 2021.03.31 09:57 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션제주항공, 국제선 선물용 항공권 판매…일본 전 노선 14만9000원부터제주항공, 업계 최초 추석연휴 해외 항공권 펀딩 close 은 2020년 매출데이터를 기반으로 PC·모바일·현장 판매와 같은 기타 매출 등의 판매채널별 매출비중을 분석한 결과 모바일 결제를 통한 매출이 전년대비 14.8%포인트 높은 65.8%를 기록했다.

반면 전통적 판매채널이었던 PC를 이용한 매출비중은 2019년도 42.2%에서 2020년도 29.0%로 13.2%포인트 낮아졌다. 공항 직접 판매나 콜센터 등을 이용한 결제도 5.2%로 전년대비 1.8%포인트 줄어들었다. 신용카드, 간편결제, 계좌이체(현금), 기타결제(편의점 및 포인트결제) 등 4개 결제수단 별 매출비중에도 큰 변화가 나타났다.

2020년 전체매출에서 신용카드가 차지하는 비중은 67.4%로 가장 높았으나 2019년 79.9%에 비해 11.8%포인트 낮아졌고, 계좌이체 등의 현금 결제시스템도 2019년 3.6%에서 2020년에는 2.2%로 줄어들었다. 편의점 및 포인트 결제 등 기타결제수단의 매출비중은 전년과 비슷한 수준으로 나타났다.

신용카드와 현금결제를 대신한 것은 간편결제 서비스로 2019년 16.4%에 그쳤던 매출비중이 30.2%로 13.8%포인트 증가해 항공권 결제수단의 한 축으로 자리잡았다고 볼 수 있다.

이는 코로나19 확산에 따른 외부활동 자제의 영향 등으로 비대면 결제가 늘어나면서 편의성이 높은 모바일 중심의 간편결제가 함께 늘어난 것으로 해석된다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,350 전일대비 150 등락률 +0.65% 거래량 35,955 전일가 23,200 2021.03.31 09:57 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션제주항공, 국제선 선물용 항공권 판매…일본 전 노선 14만9000원부터제주항공, 업계 최초 추석연휴 해외 항공권 펀딩 close 은 간편결제 서비스의 사용 증가에 맞춰 4월1일부터 4월18일까지 카카오페이로 결제시 구매금액에 따라 최소 3천원부터 최대 3만원까지 즉시할인 프로모션을 진행한다. 프로모션에 대한 자세한 내용은 홈페이지를 참조하면 된다.

카카오페이 결제는 카카오톡이나 카카오페이앱에서 공동인증서 등 복잡한 절차 없이 카카오페이머니 또는 등록한 신용?체크카드로 간단한 인증을 거쳐 편리하게 결제할 수 있는 서비스다.

한편 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,350 전일대비 150 등락률 +0.65% 거래량 35,955 전일가 23,200 2021.03.31 09:57 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션제주항공, 국제선 선물용 항공권 판매…일본 전 노선 14만9000원부터제주항공, 업계 최초 추석연휴 해외 항공권 펀딩 close 은 현재 카카오페이 외에도 네이버페이, 삼성페이, 토스 등 국내 서비스와 페이팔, 몰페이, 위쳇페이 등 해외 서비스까지 총 7개의 서비스를 운영 중이다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,350 전일대비 150 등락률 +0.65% 거래량 35,955 전일가 23,200 2021.03.31 09:57 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션제주항공, 국제선 선물용 항공권 판매…일본 전 노선 14만9000원부터제주항공, 업계 최초 추석연휴 해외 항공권 펀딩 close 관계자는 “모바일을 이용한 항공권 구매방법이나, 간편결제 등을 활용한 스마트결제 서비스는 더 증가할 것으로 보인다”며 “다양한 방법들을 연구해 고객 편의를 지속 확대할 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr