"정기구독 신청·결제 한 번에"…KB국민카드, '케이빌' 구독서비스 출시

반기당 최대 1만5000원 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 정기 구독 서비스 플랫폼 '케이빌(K-Bill) 구독 서비스'를 선보인다고 31일 밝혔다.

이 플랫폼은 생활, 도서, 반려동물 등 정기 구독 서비스를 상품 유형별로 모아 볼 수 있고 제휴 업체로의 화면 전환 없이 한번에 서비스 신청과 현황 조회가 가능하다. 또 정기 구독과 자동 납부 이용 실적에 따라 정기적으로 포인트가 적립되는 리워드 서비스도 제공된다.

이 플랫폼은 KB국민카드 고객이면 누구나 이용할 수 있으며, KB국민카드 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션(앱) 접속 → '서비스' 메뉴 선택 → '생활대금납부' 메뉴 선택 → '케이빌(K-Bill) 구독 서비스'선택 후 원하는 구독 서비스를 신청할 수 있다.

향후 정기 구독을 희망하는 상품은 관심 상품으로 저장도 가능하다.

서비스 초기에는 카테고리별 ▲식품(요리버리, 얌테이블) ▲도서(조인스프라임) ▲반려동물(월간펫띵) 등의 상품을 이용할 수 있으며, 차량 정비, 생활 용품, 보안 서비스 등 플랫폼에서 이용 가능한 정기 구독 상품은 확대해 나갈 계획이다.

정기 구독 상품과 각종 자동 납부 서비스 이용 고객에게는 '케이빌 포인트(K-Bill Point)' 제도를 통해 이용 실적에 따라 매 반기마다 최대 1만5000원이 캐시백 된다. 캐시백 혜택은 케이빌 구독 서비스 상품과 ▲아파트 관리비 ▲초중고 학교납입금 ▲전화요금 ▲도시가스요금 ▲전기요금 ▲4대 사회보험료 등 자동 납부 서비스 결제 내역에 따라 부여된 케이빌 포인트의 기준월 대비 월별 증감에 따라 차등 제공된다.

또 매년 자동납부 실적 우수 고객을 선정해 추가 캐시백 혜택도 연 1회 제공된다.

