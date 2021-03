에이프로젠, 코스피 직상장 위한 지정감사 신청

[아시아경제 유현석 기자] 에이프로젠은 금융감독원에 코스피 직상장을 위한 2021년 반기 외부감사인 지정을 신청했다고 31일 밝혔다. 거래소에 상장예비심사를 청구하기 위해서는 지정된 회계법인의 감사보고서가 필수이며 금융감독원에 제출하는 지정감사 신청서에는 신청목적을 기업공개(IPO)로 명시하게 돼 있다.

반기 보고서가 나오는 8월에 신속히 상장예비심사 신청서를 한국거래소에 제출할 예정이다. 회사 관계자는 “오는 4월 중으로 주관사 선정을 완료하기 위해 국내 대형 증권사들과 협의에 착수했고 국내 대형 증권사 외에도 노무라증권이 포함될 가능성이 유력하다”며 “공모금액이 5000억원을 훌쩍 넘길 것으로 예상되기 때문에 성공적인 IPO를 위해서는 해외 투자자의 참여가 필수적”이라고 말했다

노무라증권은 최근 에이프로젠의 기업가치를 약 5조원(주당 약 9만5000원)으로 평가한 바 있다. 에이프로젠 관계자는 “철저히 준비해 국내 최초의 바이오 유니콘 기업이라는 이름에 걸맞는 성공적인 IPO를 이뤄낼 것”이라며 “최근에 일부 언론에 보도된 해외 증시 상장 추진은 코스피 상장이 어려울 경우에 대비하여 차선책으로 검토하고 있다”고 말했다.

에이프로젠은 레미케이드, 허셉틴, 리툭산, 휴미라, 아바스틴 등 바이오시밀러와 퇴행성 관절염 치료제, 면역관문 항암제, 급성백혈병 치료용 이중항체, 고형암 치료용 이중항체, 삼중음성 유방암 치료용 이중항체 등 바이오 신약도 개발하고 있다. 지난 2019년 12월 국내서는 첫 바이오 유니콘 기업으로 등재됐다.

