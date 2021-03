LG유플러스, 'U+알뜰한 쿠폰팩' 출시… "2년간 매달 5000원 할인쿠폰"

U+알뜰폰 신규 요금제 가입하면 최대 24개월간 매월 5000원 제휴 할인쿠폰 제공

소비패턴 따라 네이버페이, GS25, 올리브영, 스타벅스 등 제휴처 변경 가능

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,350 2021.03.31 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 “발열판으로 김서림 방지” LG유플러스, 'U+슬림VR' 레드닷 디자인 어워드 수상LGU+, 을지대병원에 5G 놀이터 ‘아이들나라’ 5번째 5G 서비스 수출…LG유플러스, 태국 1등 통신사 맞손 close 는 다음달 1일 출시하는 U+알뜰폰 신규 요금제 가입 고객에게 매월 5000원 할인쿠폰을 제공하는 ‘U+알뜰한 쿠폰팩’을 선보인다고 31일 밝혔다.

U+알뜰한 쿠폰팩은 LG유플러스 망을 사용하는 11개 알뜰폰 신규 요금제에 가입하는 모든 고객을 대상으로 다양한 제휴처에서 사용이 가능한 할인쿠폰을 최대 24개월간 제공하는 서비스로 월 5000원씩 2년간 최대 12만원의 혜택을 제공받을 수 있다. 중소 사업자들이 제휴 요금제를 출시하는 것은 이번이 처음이다.

U+알뜰폰 신규 요금제 가입 고객은 자신의 소비패턴에 맞춰 네이버페이, GS25, 스타벅스, 올리브영 4개 제휴처 중 하나를 선택할 수 있으며, 원하는 제휴처를 변경할 수도 있다.

U+알뜰한 쿠폰팩은 U+알뜰폰 파트너스 대표 홈페이지 또는 U+알뜰폰 사업자별 공식 온라인몰에서 신규 요금제 가입 시 증정받을 수 있다. 편의점에서 유심을 구매해 셀프개통으로 가입한 고객에게는 U+쿠폰팩 혜택 외 2만원 상당 신세계 상품권을 추가 증정한다.

LG유플러스는 오는 6월 말까지 U+알뜰폰 신규 요금제에 가입하는 고객에게 U+쿠폰팩 혜택을 제공하고 이후 지속 제공 여부를 검토할 계획이다. 다음달 1일에는 미디어로그, 서경방송, 스마텔, 아이즈모바일, 에넥스, 에스원, 유니컴즈, 인스코비, 큰사람, 화인통신, LG헬로비전 등 11개 사업자가 참여하고, 추후 확대할 예정이다.

강진욱 LG유플러스 MVNO사업담당은 “앞으로도 많은 고객이 U+알뜰폰의 찐팬이 될 수 있도록 고객 의견을 반영한 다양한 서비스를 지속 제공하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr