뉴욕 한복판서 발로 걷어차고 목 조르고…아시아계 무차별 폭행 충격

[아시아경제 강주희 기자] 미국 뉴욕의 지하철에서 아시아계 남성이 무차별 폭행당한 데 이어 시내 한복판에선 건장한 체격의 흑인 남성이 아시아계 여성을 마구 짓밟는 영상이 공개돼 충격을 주고 있다.

뉴욕경찰(NYPD) 증오범죄 전담팀과 뉴욕포스트에 따르면, 29일(현지시간) 오전 11시40분께 맨해튼 미드타운의 한 건물 앞에서 흑인 남성이 마주 오던 65세 아시아계 여성을 발로 차 넘어뜨렸다.

여성은 충격으로 바닥에 쓰러졌고, 이 남성은 거친 욕설과 함께 인종차별적 막말을 쏟아내며 여성의 머리를 여러 차례 짓밟은 뒤 유유히 사라졌다.

남성은 여성에게 욕설을 내뱉으며 "넌 이곳에 있으면 안 된다"고 소리치기도 했다. 여성은 일어나려고 안간힘을 썼으나 비틀거리다 뒤로 주저앉았다.

당시 현장에는 건물 안쪽에 경비원으로 추정되는 남성 두 명과 행인 등 3명이 있었지만, 이들은 폭행 상황을 지켜보기만 했다.

심지어 여성을 돕기는커녕 건물의 문을 닫아버리는 행동을 보였다.

여성은 인근 병원으로 옮겨져 안정을 취하고 있으며, 경찰은 흑인 남성을 추적하고 있다.

그런가 하면, 이날 뉴욕의 지하철에서는 흑인 남성이 아시아계 남성을 폭행하고 목을 졸라 기절시킨 사건이 발생하기도 했다.

NYPD가 공개한 영상에는 지하철 안에서 건장한 체격의 흑인 남성이 배낭을 멘 아시아계 남성에게 주먹을 날렸고 아시아계 남성이 이에 맞서는 장면이 담겨 있다.

그러나 흑인 남성의 무차별 폭행이 이어졌고 아시아계 남성은 곧 저항을 포기하고 일방적으로 폭행을 당했다.

흑인 남성은 계속해서 아시아계 남성을 향해 십여 차례 주먹을 날렸고 뒤에서 목을 조른 후 바닥으로 밀어 쓰러뜨렸다. 아시아계 남성은 결국 현장에서 기절했다.

흑인 남성은 이후 험악한 표정으로 주위를 둘러보며 지하철에서 내렸다. 폭행이 이뤄질 때 탑승객 일부는 '그만하라'고 소리쳤을 뿐 직접 나서서 말리는 사람은 없었다.

해당 영상을 올린 누리꾼은 맨해튼 방향 J 노선 코지우스코스트리트역에서 사건이 벌어졌다고 설명했다.

