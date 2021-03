[아시아경제 박형수 기자] 대표 가상통화(암호화폐) 비트코인이 7000만원을 돌파했다. 신용카드업체 '비자(VISA)'가 가상통화 결제를 도입한다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

국내 가상통화 거래소 업비트에 따르면 30일 오후 6시41분 기준 비트코인은 전날 대비 2.28% 상승한 7028만원을 기록했다.

비자가 가상통화 결제를 도입한다는 소식이 비트코인 가격에 영향을 준 것으로 보인다. 29일(현지시간) 블룸버그에 따르면 비자는 법정화폐와 가치가 연동된 가상통화인 '스테이블코인'을 통한 거래 시스템을 시범 운영 중이라고 밝혔다. 비자 측은 가상통화 전문 은행 앵커리지의 도움을 받아 스테이블코인을 비자의 이더리움 지갑으로 송금했다고 설명했다. 앞서 비자는 가상통화 결제를 위해 블록파이, 폴드 등 가상통화 지갑 업체와 제휴를 맺은 바 있다.

