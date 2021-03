정용진 신세계 부회장 "본업-야구 연결…롯데, 쫓아와야 할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 유통 본업과 프로야구단 'SSG랜더스' 간 시너지를 극대화하겠다는 의지를 내보였다. 이 방면에서 유통시장 '맞수' 롯데그룹보다 한 발 앞설 것이라는 포부다.

30일 유통업계에 따르면 정 부회장은 이날 새벽 음성 기반 사회관계망서비스(SNS) 클럽하우스에서 1시간 가량 야구팬들과 야구단 인수 배경 등에 대한 이야기를 나눴다. 정 부회장은 "야구단을 가진 롯데를 보면서 많이 부러워했었다"며 "(롯데가) 본업 등 가치 있는 것들을 서로 연결시키지 못한다는 생각을 했다"고 밝혔다.

정 부회장은 이어 "우리는 본업과 연결할 것"이라며 "걔네(롯데)는 울며 겨자 먹기로 우리를 쫓아와야 할 것"이라고 말했다. 그는 "야구단에 오는 관중은 제가 가진 기업의 고객과 같다고 생각한다"며 "우리 기업을 한 번 더 기억에 남길 수 있도록 콘텐츠를 만들고 우리 이름을 오르락내리락하게 하고 싶다"고 말했다.

정 부회장은 이를 위해 야구장에 신세계그룹 유통 콘텐츠를 결합하겠다고 했다. 야구가 끝난 후에도 고객들이 야구장에 남아 쇼핑과 레저를 즐길 수 있도록 하겠다는 것이다. 신세계가 운영 중인 스타벅스 커피를 야구장 내에서 주문하면 앉은 자리로 배달해주는 서비스 제공을 위한 애플리케이션도 개발 중이라고 정 부회장은 밝혔다.

정 부회장은 "올해 구단 목표는 무조건 우승"이라며 "야구판에 들어온 이상 최고가 되고자 하는 욕심을 품게 됐다"고 말했다.

