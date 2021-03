황교안 "文정권, 젊은이 바보 취급…자기 자식들만 용 만들려 해"

[아시아경제 강주희 기자] 황교안 전 국민의힘 대표는 범여권이 '민주유공자예우에 관한 법률' 제정안을 발의한 것을 두고 30일 "젊은이들을 바보 취급하고 바보 만들려는 집권 세력에 분노한다"고 강하게 비판했다.

황 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 "문재인 정권 실세들이 '경험치 부족'을 운운하며 우리 청년들을 폄훼하더니, 자신들의 자녀는 위인설법(爲人設法)으로 수업료 면제, 취업, 의료지원, 주택대출, 양로·양육지원 등 온갖 셀프 특혜를 주려 하고 있다"며 이같이 말했다.

황 전 대표는 "이 땅의 젊은이들에게 너무 미안하다"며 "단군 이래 가장 똑똑한 세대를 노량진 고시촌 골방과 '알바천국'으로 내몬 이들이 누구인가. 청년들은 경험치가 부족하다며 무시한 이가 누구인가"라고 지적했다.

이어 "문재인 정권의 실세들은 이미 기득권층이 되고 꼰대가 돼 자기 자식들을 제외한 다른 젊은이들에게는 가재·붕어·개구리로 살면서 만족하라고 한다"며 "반면 자기 자식들은 온갖 편법을 써 가며 용으로 만들려 기를 쓰고 있다. 뻔뻔하기 이를 데 없다"고 비난했다.

황 전 대표는 "그들의 인식은 교육정책에서도 나타난다"며 "각종 특목고를 폐지해 기회의 사다리를 걷어차려 한다. 자신의 자식들은 이미 특목고를 졸업하고 유학도 보낸 뒤에 말이다"라고 꼬집었다.

그러면서 "교육까지도 정치에 이용하려는 문재인 정권의 행태에 분노한다"며 "청년들이 일어나야 대한민국의 미래가 있다. 청년 여러분, 스스로가 투표로 주권자임을 선포하기 바란다. 저도 앞장서 줄탁동시(?啄同時) 하겠다"고 강조했다.

한편, 더불어민주당을 비롯한 범여권 의원 73명은 지난 26일 '민주유공자 예우에 관한 법률' 제정안을 발의했다. 해당 법안은 유신반대 투쟁 및 6월 항쟁 등에 나섰던 사람들도 민주화운동 유공자로 지정하는 게 골자다. 아울러 유공자와 그의 배우자, 자녀 등에게 국비로 교육·취업·의료·양로·양육·대부 등을 지원하는 내용을 담았다.

이들은 "국민의 자유와 권리를 회복·신장시킨 민주화 운동 중 4·19혁명과 5·18민주화운동에 대해서만 법률에 근거하여 관련자들을 국가유공자와 민주유공자로 예우하고 있어, 그 외 민주화운동 관련자 등에 대한 예우는 미흡하다는 지적이 있다"고 법안 발의 취지를 설명했다.

