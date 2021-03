장성군, 만 65세 이상 무료 결핵 검진 실시

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 12월까지 만 65세 이상 군민 대상으로 무료 결핵 검진을 실시한다고 30일 밝혔다.

군 보건소는 결핵 퇴치를 위해 찾아가는 무료 결핵 검진을 추진해 결핵 조기발견 및 치료에 총력을 기울일 방침이다.

보건소는 최근 황룡면 월평리 교동경로당에서 대한결핵협회 협조하에 37명의 주민을 무료검진한 것을 시작으로 장성읍, 진원면, 황룡면 등에 거주하는 만 65세 이상 군민과 노인일자리사업 참여자를 대상으로 찾아가는 결핵검진을 진행한다.

검진은 대한결핵협회 차량으로 각 마을 경로당이나 행정복지센터 등을 방문해 실시할 예정이며 65세 이상이 아니더라도 평소 기침이나 가래 등 결핵 유사 증상이 있는 주민도 검진을 받아볼 수 있다.

보건소 관계자는 “우리나라는 OECD 국가 중 결핵 발병률 1위로 매년 2만 명 이상의 결핵 환자가 발생하고 있다”며 “2주 이상의 기침·가래·발열·체중감소 등의 증상이 있는 경우 보건소를 찾아가 결핵 검진을 받아보는 것이 좋다”고 말했다.

