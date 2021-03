[아시아경제 지연진 기자] 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 999 전일대비 6 등락률 +0.60% 거래량 606,471 전일가 993 2021.03.30 14:53 장중(20분지연) 관련기사 시티랩스, 220억원 규모 ‘제주 스마트시티 챌린지’ 본사업자 선정시티랩스, 이천시 CCTV통합관제센터 유지보수 사업 착수간판 바꿔단 상장사, 주가 평균 8% 하락 close 는 30일 정기주주총회에서 한병진 이큐인베스트먼트 전무와 우양태 법무법인 선우 변호사를 새로운 사외이사로 선임했다고 공시했다.

지난해 12월30일 임기를 시작한 강인영 사외이사는 개인사유로 자진사임했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr