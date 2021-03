‘마포1번가’ 구민제안 접수창구 철거한 까닭?

마포구 ‘공직선거법상 무방’하다는 선관위 답변 불구 철거 단행

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 민선 7기 정책 소통플랫폼 ‘마포1번가’ 홍보 배너와 구민 제안 접수창구인 ‘파란우체통’을 철거한다고 30일 밝혔다.

민선 7기 마포구의 대표 공약사업인 ‘마포1번가’ 정책제안 접수창구는 2018년7월부터 현재까지 16개 동 주민센터와 구청, 보건소 등 25곳에 설치돼 운영돼 왔으나, 최근 ‘마포1번가’ 홍보 배너가 특정 정당의 상징색과 기호를 연상하게 한다는 이유로 선거법 위반 논란이 불거졌다.

구는 지난 23일 마포구 동 주민센터를 방문한 민원인의 '특정정당을 연상시키는 배너가 설치돼 있다'는 중앙선관위 제보에 대해 24일 서울특별시 선거관리위원회로부터 '해당 시설물은 정책제안을 수렴하기 위한 창구로 설치한 것이기에 공직선거법상 무방하다'는 답변을 받았다.

그러나, 구는 구민의 불필요한 오해 소지를 사전에 차단하기 위해 ‘마포1번가’ 홍보 배너와 구민 제안 접수창구를 철거하기로 결정했다.

실타래처럼 얽히고설킨 구정을 주민의 아이디어와 참여로 함께 풀어가는 온·오프라인 소통시스템인 ‘마포1번가’는 정책소통창구를 통해 2018년7월부터 지금까지 총 1669건 제안을 접수했다.

그 가운데 134건의 제안이 채택, 82건은 창의성과 실효성을 인정받아 구정에 실현됐다.

구민 상상이 실제 구의 정책으로 실현된 대표 사업으로는 ▲전국 최초 장애인 차량 소화기 무상 비치 ▲마을버스 기사 심폐소생술 교육 ▲한겨울 칼바람을 막아줄 버스정류장 바람 가림막 쉼터 ▲쓰레기 무단투기 방지를 위한 로고젝트 설치 등을 꼽을 수 있다.

이렇듯 ‘마포1번가’는 주민의견을 반영해 지역문제를 해결해 나가는 쌍방향 소통성을 높이 평가 받아 2018년 A언론 주최, 행정안전부가 후원한 ‘제3회 대한민국 지방자치 정책대상’에서 최고상인 ‘대상(행정안전부장관상)’을 수상하는 성과를 거두는 등 구의 대표사업으로 자리잡아 왔다.

앞으로 구는 온라인 접수창구 등 ‘마포1번가’ 현장 정책제안 접수창구를 대체할 새로운 방안을 모색, 지속적인 구민의 구정 참여와 소통을 이어나갈 계획이다.

유동균 마포구청장은 “마포1번가는 구민과 소통하는 온·오프라인소통플랫폼으로 민선 7기 ‘소통과 혁신’을 이끄는 구정운영의 핵심 축이었다”며 “마포1번가가 선거법 위반 논란에 휩싸여 안타까운 마음을 금할 수 없지만 선거를 앞두고 오해 소지를 불식시키는 것이 중요하다고 생각해 이번 결정을 내렸다”고 말했다.

