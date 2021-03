카카오게임즈, 日 '우마무스메 프리티 더비' 국내 배급

[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 일본 사이게임즈의 신작 모바일게임 '우마무스메 프리티 더비'를 국내 배급한다.

카카오게임즈는 30일 "사이게임즈와 국내 퍼블리싱 계약을 체결했다"고 밝혔다.

'우마무스메 프리티 더비'는 실존하는 경주마의 이름을 이어받은 미소녀 캐릭터를 육성하는 게임이다.

이 게임은 지난달 일본에서 서비스를 시작하자마자 양대 앱 마켓 매출 1위를 기록했다.

카카오게임즈와 사이게임즈의 협업은 ‘프린세스 커넥트! Re:Dive(리:다이브)’, ‘월드 플리퍼’에 이어 이번이 세번째다.

카카오게임즈는 현지화 작업을 진행한 후 '우마무스메 프리티 더비'를 국내에 정식 소개한다.

조계현 카카오게임즈 대표는 "우수한 개발력으로 국내외 이용자들에게 많은 사랑을 받고 있는 서브컬쳐 장르의 명가 사이게임즈와의 돈독한 신뢰를 기쁘게 생각한다"며 "현지화 작업에 만반을 기해 국내 이용자들이 게임을 즐길 최적의 환경을 준비하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr