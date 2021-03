진에어, 상반기 초특가 프로모션…김포~제주 왕복 2만원대

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 20,500 전일대비 250 등락률 +1.23% 거래량 86,553 전일가 20,250 2021.03.30 10:57 장중(20분지연) 관련기사 최정호 진에어 대표 "올해 목표는 경영수지 최대 방어"진에어, '진마켓' 티저 공개…국내선 왕복 1만원대진에어, 4월 국제선 관광비행 3회 운항…10만8000원부터 close 는 연중 최대 특가 프로모션인 2021년 상반기 ‘진마켓’을 오픈했다고 30일 밝혔다.

진마켓은 이날 10시부터 4월 2일까지 4일 간 운영된다. 판매 대상 노선은 국내선 전 노선과 나리타, 오사카, 후쿠오카, 세부, 다낭, 방콕, 괌 국제선 7개 노선이다.

국내선 특가 항공권은 4월 1일부터 6월 30일 사이 운항하는 항공편을 대상으로 왕복 총액 최저 운임 기준 1만원대부터 판매되고, 국제선의 경우 7월 1일부터 10월 30일 사이 운항 예정인 항공편을 대상으로 최저 8만원대부터 판매된다. 단, 추석 등 일부 기간은 제외되며 미운항 시 전액 환불된다.

주요 노선별 왕복 총액 최저 운임은 ▲부산~제주 1만9800원 ▲광주~제주 2만1800원 ▲김포~제주 2만5800원 ▲김포~여수 3만3800원 ▲김포~울산 4만1800원 ▲인천~나리타 12만6000원 ▲인천~후쿠오카 8만8600원 ▲인천~세부 14만9900원 ▲인천~다낭 15만3000원 ▲인천~괌 16만7000원부터다.

항공권 예매는 진에어 홈페이지 및 모바일 웹·앱을 통해 가능하며, 환율 등에 따른 공항세 및 유류할증료 변동으로 총액 운임은 예매 시점에 따라 변경될 수 있다. 특가 항공권에도 무료 위탁 수하물 15kg과 무료 기내식(국제선 대상)의 기본 서비스는 그대로 포함된다.

4월 1일 단 하루 동안 국내선 항공권을 균일가로 만나볼 수 있다. 노선에 따라 편도 항공 운임 기준 ▲4700원 ▲5700원 ▲9700원의 특가 항공권이 한정 판매된다.

코로나19 상황을 고려해 국제선의 예약 변경 및 환불 수수료를 면제해준다. 예약 변경은 최초 출발 24시간 전까지 1회 가능하며, 환불은 6월 30일까지 가능하다.

또 지난해 해외여행이 어려워 유아 할인을 받지 못한 2019년생 소아를 대상으로 유아 운임 혜택을 제공하고, 진에어 온라인 쇼핑몰인 지니스토어에서 항공운임 1만원 할인 쿠폰을 99% 할인된 100원에 판매한다.

결제 및 숙박 등의 제휴 혜택도 다양하다. 스마일페이로 결제하면 첫 결제 시 10% 즉시 할인 및 0.3% 캐시백이 제공되며, 하나카드 결제 시 사용 가능한 3만원·1만원 할인 쿠폰이 선착순으로 발급된다. 또한 호텔스컴바인에서 국내 호텔을 예약하면 네이버 포인트 최대 8% 적립 혜택을 받을 수 있다.

이밖에 모바일 앱 전용 항공운임 10% 즉시 할인 이벤트, SNS 공유 이벤트 등이 진행되며 보다 자세한 내용은 진에어 홈페이지에서 확인 가능하다.

진에어는 "특가 항공권과 함께 수수료 면제, 19년생 소아 할인 등 구매의 부담을 낮춰주는 이벤트도 준비했다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr