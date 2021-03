'미디어 재벌' 루퍼트 머독, 이번엔 美 저명 출판사 인수

미 교과서 시장 점유율 1위 호튼 미플린 하코트

3952억원에 인수

[아시아경제 권재희 기자] '미디어 재벌' 루퍼트 머독이 이끄는 뉴스코퍼레이션(뉴스코프)이 미국 교과서 시장 점유율 1위인 출판사 호튼 미플린 하코트를 인수한다고 29일(현지시간) AP통신이 보도했다.

보도에 따르면 뉴스코프는 3억4900만달러(약 3952억원)에 호튼 미플린 하코트를 인수하는 것으로 알려졌다. 호튼 미플린 하코트는 조지오웰의 '1984', J. R. R. 톨킨의 '반지의 제왕' 등 스테디셀러를 출간한 곳으로 유명하다.

뉴스코프는 자회사인 글로벌출판사이자 미국 내 시장점유율 2위인 하퍼콜린스를 통해 호튼 미플린 하코트를 운영할 계획이라고 발표했다.

뉴스코퍼레이션은 "하퍼콜린스는 어린이와 젊은층을 공략을 위해 강화될 것"이라며 "하퍼 콜린스는 호튼 미플린 하코트와 함께 했던 J.R.R. 톨킨, 버지니아 울프, 조지 오웰 등 많은 저명 작가들을 환영한다"고 밝혔다.

하퍼 콜린스는 제조 및 유통, 기타 비용 효율성을 통해 2년내 연간 2000만달러 이상의 비용절감효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.

이번 인수로 해고가 진행될지에 대해서는 회사측은 "아직 결정된 바 없다"고 말했다.

최근 뉴스코프는 출판부문 강화에 나서고 있다. 앞서 지난해 11월에는 밥 우드워드, 댄브라운, 스티븐 킹 등 베스트셀러 작가들의 책을 펴낸 미국 내 3위 출판사 사이먼앤드슈스터 인수전에 뛰어들었으나 인수에는 실패했다.

한편 이번 거래는 연방정부의 승인을 남겨두고 있는 상황이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr