[아시아경제 임철영 기자] 31일부터 ‘정부24’ 모든 서비스에서 민간전자서명인 ‘간편인증’을 이용할 수 있다.

30일 행정안전부는 31일부터 ‘정부24’에서 간편인증을 활용해 주민등록등초본 등의 제·증명 발급서류뿐만 아니라 나의 생활정보 조회, 회원정보 관리 등을 편리하게 조회·신청·발급받을 수 있다고 밝혔다. 모바일 간편인증은 올해 하반기에 서비스할 예정이다.

간편인증은 기존의 공인인증서와 달리 매년 갱신할 필요 없고, 정부24에 등록하지 않아도 되며, 발급·인증 절차도 보다 간편하다. 지난 1월 정부24는 ‘연말정산용 주민등록등본 발급서비스 전용창구’에서 간편인증 서비스를 운영한 바 있다.

박덕수 행정서비스통합추진단장은 "앞으로도 정부24에서 다양한 인증서비스를 제공하여 국민들이 보다 쉽고 편리하게 정부24 서비스를 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr