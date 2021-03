수에즈운하 항로 정상화 시점은…"완전부양 후 최소 사흘반 걸려"

[아시아경제 김은별 기자] 이집트 수에즈 운하에 좌초한 대형 컨테이너선 에버기븐호의 선체가 일부 물에 떴다는 소식이 전해지면서 항로가 정상화할 시점에도 관심이 쏠린다. 수에즈운하관리청(SCA)은 근처에 대기하고 있는 선박들이 모두 지나가려면 약 사흘 반 정도 걸릴 것으로 보고 있다.

29일(현지시간) 수에즈운하관리청(SCA)에 따르면 이날 기준 최소 369척의 선박이 운하 근처에 머물며 물길이 다시 열리기만을 기다리고 있다. 대기 선박에는 화물을 비롯해 가축 등도 실려있는 것으로 전해졌다.

오사마 라비 SCA 청장은 이날 에버기븐호 일부 부양 소식을 전하면서 "선체가 부양되면 곧바로 수에즈운하는 하루 24시간 운영될 것"이라면서 "이를(대기선박 해소를) 위해서는 약 사흘 반 정도가 걸릴 것으로 보인다"고 밝혔다. 그는 "제방과 4m 거리에 있던 선미가 이제는 제방에서 102m 떨어졌다. 이에 따라 배의 방향도 80%가량 정상으로 돌아왔다"고 설명했다.

SCA는 에버기븐호가 완전히 물에 뜨고 이동이 가능해지면 즉시 운하 운영을 재개해 항로 교통체증을 해소한다는 방침이다.

하지만 일부 외신들은 아직 선체가 완전히 물에 뜬 것은 아니라고 전했다. AP통신은 구난작업에 투입된 '스미트 샐비지'의 모회사 보스칼리스를 인용해 에버기븐호의 선체 하단부가 여전히 모래진흙에 박혀있다고 보도했다.

보스칼리스사의 피터 베르도스키 최고경영자(CEO)는 네덜란드 현지 매체와 인터뷰에서 "일부 부양에 성공하면서 선미 부분은 자유롭게 됐는데, 다음 작업은 고압 물 분사기로 선수 하단부가 박힌 바닥도 파내야 한다"고 설명했다. 부양에 성공한 부분과 반대 부분 문제도 해결해야 한다는 것이다.

사고 선박의 선주인 일본 쇼에이 기센 관계자도 뱃머리 부분이 약간 움직였지만, 하단부가 여전히 바닥과 닿아 있다고 전했다.

세계 최대 규모의 덴마크 선사 머스크는 고객들에게 보낸 성명에서 수에즈운하 운영이 재개돼도 밀려있는 선박 정체가 해소되려면 6일 이상 걸리고, 최대 한 달 까지도 걸릴 수 있다고 전했다.

중국에서 출발해 네덜란드 로테르담으로 향하던 파나마 선적의 에버기븐호는 지난 23일 오전 수에즈 운하 중간에서 좌초했다. 이 사고로 글로벌 교역의 핵심 통로인 수에즈 운하의 통행이 막히면서 막대한 피해가 발생했다. 해당 선적에는 2만여개의 컨테이너가 실려 있다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr