밀양시, ‘희망근로’ 희망하는 분? 지원사업 참여자 90명 모집

경남 밀양시는 희망근로 지원사업 참여자를 모집한다고 29일 밝혔다.

사업 분야는 생활 방역 지원, 공공 휴식공간 개선, 농·어촌 경제활동 지원, 문화·예술 환경 개선, 긴급 공공업무 지원, 특성화 사업 등이다.

사업 기간은 4월 26일부터 8월 31일까지다.

모집 대상은 사업개시일 현재 만 18세 이상 70세 미만의 근로 능력이 있는 사람 중 코로나19 영향으로 생계 지원이 필요한 실직자, 휴·폐업자, 무급휴직자, 특수고용형태 노동자, 프리랜서다. 모집인원은 총 90명이다.

희망자는 4월 7일까지 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 신청하면 된다. 사업에 참여하게 되면 시급 8720원, 주·연차 수당, 4대 보험 가입에 하루 4시간씩 주 5일을 근무하게 된다.

정하동 일자리경제과장은 “코로나19로 인해 많은 분이 경제적으로 힘들어하고 있다”며 “이번 지원사업을 통해 위기 극복에 조금이나마 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

