임은정 "검찰 제 식구 감싸기 논란 불식하도록 감찰할 것"

[아시아경제 김대현 기자] '한명숙 전 국무총리 수사팀 모해위증 교사 의혹'을 둘러싼 법무부와 대검찰청의 합동감찰과 관련해 임은정 대검 감찰정책연구관(부장검사)이 "제 식구 감싸기 의혹을 불식시킬 수 있도록 엄정하게 감찰할 테니 조금만 더 지켜봐 달라"고 말했다.

29일 오후 임 부장검사는 법무부 과천청사 앞에서 취재진과 만나 "법과 원칙에 따라 엄정하게 감찰에 임할 생각"이라며 "거기에 대한 우려는 마시고 지켜봐 달라"고 밝혔다.

그는 한 전 총리 사건 수사팀이 재소자들에게 위증을 교사했다는 의혹에 대해 자신의 페이스북에 관련 내용을 올렸다가 공무상 비밀누설 혐의를 받고 시민단체로부터 고발된 상태다. 이 때문에 일각에서는 임 부장검사가 법무부·대검 합동감찰에 참여하는 것은 문제가 있다는 우려도 제기됐다.

임 부장검사는 이에 대해 "매의 눈으로 지켜보는 분들이 워낙 많아 알려진 사실에 대해 정리하는 것조차도 공무상 비밀누설로 오해하는 분들이 많다"며 "그런 분들이 얼마나 저를 경계하고 우려하는지 이해하고 있다"고 언급했다. 그러면서 "그런 의미에서 더욱더 조심해야 하는데, 공무상 비밀누설은 아니다"라고 강조했다.

아울러 한 전 국무총리 모해위증 의혹이 무혐의로 결론 난 것에 대해선 "가슴 아픈 사건이지, 아직 합동감찰 결과가 남아 있어 말씀드릴 수 있는 입장은 아니다"라며 "합동감찰 결과로 발표되지 않을까 기대한다. 열심히 하겠다"고 답했다.

앞서 박범계 법무부 장관은 한 전 총리 사건에 대한 수사지휘권을 행사하면서 사건 재심의와는 별개로 법무부 감찰관실과 대검 감찰부가 당시 수사팀의 부적절한 수사 관행이 있었는지 함께 점검하라고 지시했다. 그는 지난 22일 대검의 사건 무혐의 결정을 수용할 때도 검찰의 부적절한 직접 수사 관행에 대한 특별 점검을 강조했다.

이날 오후 법무부 감찰관실과 대검 감찰부는 법무부 과천청사에서 법무부·대검찰청 합동감찰의 원칙과 방향 등을 논의할 실무자급 연석회의를 첫 개최한다. 이 자리에 법무부에선 박은정 감찰담당관과 검사 2명, 대검에선 허정수 감찰3과장과 임 부장검사가 참석한 것으로 알려졌다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr