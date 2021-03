외투기업 10곳 중 1곳만 "올해 채용 늘린다"

[아시아경제 김혜원 기자] 외국인투자기업(외투기업) 10곳 중 1곳만 올해 신규 채용 계획이 있다는 조사 결과가 나왔다.

전국경제인연합회는 종업원 수 100인 이상 외투기업을 대상으로 실시한 '한국 진출 외국계 기업 채용ㆍ투자 동향' 조사에서 이같이 나타났다고 30일 밝혔다.

신규 채용을 늘리겠다는 답변은 지난해 9.1%에서 올해 11.6%로 미세한 변화가 있었으나 여전히 10% 내외에 머물렀다. 이는 코로나19가 첫 발병한 지난해와 비슷한 수준으로 외투기업 역시 코로나19 영향에서 여전히 벗어나지 못하고 있음을 보여준다.

다만 전경련은 대다수 외투기업(84.2%)이 신규 채용에 있어 큰 변화가 없다고 응답한 가운데 올해 채용을 줄이겠다는 기업(4.2%)이 지난해(26.7%)에 비해 줄어든 점이 그나마 긍정적으로 생각할 수 있는 요인이라고 평가했다.

올해 채용 인원을 늘릴 계획이라고 답한 외투기업은 그 이유로 '한국 내 매출 증가(47.2%)', '이직에 따른 업무 공백 보완(30.6%)'을 주요 원인으로 답했다. 이는 한국경제연구원(한경연)의 최근 '상반기 주요 대기업 대졸 신규 채용 조사' 결과 한국 기업들이 올해 상반기 신규 채용을 늘리는 이유로 '경기 상황에 관계없이 미래 인재 확보 차원(75.0%)', '신산업 또는 새로운 직군에 대한 인력 수요 증가(8.3%)' 때문이라고 답한 것과는 대조된다. 외투기업이 신규 채용에 있어서 가장 중요한 요인은 '매출 증가'라고 답해 향후 국내 매출이 늘어야 고용도 늘어날 것이라는 분석이다.

올해 신규 채용 계획을 세웠거나 이미 채용한 외투기업들은 신입과 경력 채용 비중을 40.2% 대 59.8%로 응답해, 경력 채용 비중이 신입보다 약 50% 높은 것으로 나타났다.

또한 외투기업의 신규 채용 중 이공계 비중이 54.8%를 차지할 것으로 예상됐다. 한경연 조사에서는 지난해 상반기 국내 주요 기업의 이공계 대졸 신규 채용 직원은 61.5%로 외투기업의 54.8%보다는 6.7%포인트 높았다. 이는 외투기업이 국내기업보다 이공계 신규 채용 비중이 낮은 것으로 이공계 이외의 직원을 더 많이 선발할 계획임을 보여준다.

외투기업들은 여직원을 30.2% 선발할 것으로 조사됐다. 이는 국내 주요 기업의 여직원 채용 비중보다는 높은 수준이다. 한경연 조사에 따르면 2019년 상반기 국내 기업의 대졸 여성비 중은 27.1%였다.

이번 조사에 응답한 외투기업들은 한국 정부, 국회가 일자리 창출을 위해 중점적으로 추진해야 할 정책에 대해 '규제완 화를 통한 기업 투자 활성화 유도(38.2%)', '고용 증가 기업 세제 혜택 등 인센티브 확대(30.3%)', '탄력근로제 활용 등으로 추가 고용 유도(13.5%), '공공부문 중심의 일자리 확대(10.4%)', '혁신산업 출현을 위한 제도적 지원(7.0%)', 기타(0.6%) 순으로 답해 규제 완화가 기업 투자를 활성화시키고 결국 일자리 창출로 이어지는 것으로 봤다.

대다수 외투기업들(85.0%)이 올해 한국 투자에 있어서 큰 변화가 없다고 답한 가운데 '줄이겠다(8.4%)'는 응답이 '늘리겠다(6.6%)'보다 높게 나왔다. 또한 올해 외투기업 전체의 한국 내 투자는 지난해에 비해 0.4% 감소할 것으로 조사됐다.

투자를 축소하겠다는 이유로는 '본사 글로벌 투자 계획에 따름'이라는 응답이 32.1%로 가장 높았다. 이어 '본사 사정 악화(25.0%)', '코로나19 상황 지속(25.0%)', '한국 내 노동환경 악화(10.7%)', '과도한 세부담(3.6%)', '한국 내 사업 전망 악화(3.6%)' 순이었다. 이는 코로나19 상황이 지속되고 있음에도 한국 진출 외투기업들은 '본사의 글로벌 투자 계획'을 그 어떤 다른 이유보다 중요하게 생각하고 있음을 뜻한다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "한국 진출 외투기업의 채용 시장은 코로나19의 여파에서 여전히 벗어나지 못하고 있다"며 "투자나 매출이 늘어야 채용도 늘어나는데 외투기업 중 올해 투자를 늘린다는 기업보다 줄인다는 기업이 많다. 우리 정부와 국회는 외투기업들이 일자리 창출을 위해 규제 완화를 통한 기업 투자 활성화를 원한다는 점을 귀담아 들어야 한다"고 지적했다.

