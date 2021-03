중국판 유튜브 '빌리빌리', 홍콩증시 상장 첫날 장 중 한때 7% 하락

[아시아경제 권재희 기자] 미국 뉴욕증시에 이어 홍콩증시에 2차 상장한 중국 동영상플랫폼 '빌리빌리'가 29일 홍콩증시 거래 첫날 하락세로 출발했다.

이날 CNBC에 따르면 빌리빌리는 790홍콩달러에 거래를 시작했다. 이는 주당 공모가 808홍콩달러에서 2.2% 하락한 수준이다.

빌리빌리는 이날 장중 한 때 753홍콩달러를 기록하기도 했다. 이는 공모가 대비 약 7%가량 낮은 수준이다.

통상 기업들이 2차 상장에서는 거래 첫 날 가격 변동폭이 크지 않다는 점을 감안할 때 이는 상당히 이례적이라고 CNBC는 보도했다.

미·중간 긴장이 지속되는 가운데, 지난주 미 증권거래위원회(SEC)가 중국 기업에 대한 감사 요건을 증가할 수 있는 법을 채택한 점이 빌리빌리의 주가에 영향을 미친 것으로 보인다.

한편 중국판 '유튜브'로 꼽히는 빌리빌리는 구글 접속이 차단된 중국시장에서 유튜브를 대체하는 플랫폼으로 급성장하고 있다.

2009년 일본 애니메이션을 중국 젊은층에 소개하는 사이트로 시작한 빌리빌리는 2018년에는 뉴욕 증시에서 IPO로 4억8300만달러의 자금을 모으면서 성공리에 상장한 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr