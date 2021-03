▶황재현씨 별세, 박성준, 박현정, 박후분, 박미숙, 박혜정, 박민경(경기도청 언론협력담당관 인터넷언론팀장)씨 모친상 =28일 안양 샘병원 장례식장 6호실, 발인 30일 오전 9시30분 화성효원추모공원.(031)467-9700

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr