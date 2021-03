[기하영의 생활 속 카드]4월부터 '국민행복카드' 통합…임신·출산·보육료 한 번에

4월 1일부터 바우처카드 '국민행복카드'로 통합

17종 바우처, 하나의 카드로 이용가능

카드사 출시 이벤트도…포인트, 경품 등 증정

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

다음달 1일부터 국민행복카드와 아이행복카드로 이원화돼있던 바우처 카드가 '국민행복카드'로 통합 운영됩니다. 기존에는 임신·출산 시 국민행복카드를 발급받아 국민건강보험에서 지원하는 진료비 바우처를 사용하고, 아이가 크면 아이행복카드를 새로 발급받아 보육료 또는 유아학비 바우처를 사용했는데요. 이제는 국민행복카드 하나로 총 17종의 바우처를 이용할 수 있게 된 겁니다.

이미 국민행복카드를 보유하고 있는 경우 기존 카드를 활용해 건강보험 임신·출산 진료비지원, 아이돌봄지원, 유아학비 지원, 보육료 지원 등 17종 바우처 사업의 이용이 가능하고요. 아이행복카드의 경우 기존 카드로 보육료와 유아학비 바우처는 이용 가능하지만, 다른 바우처를 신청할 경우 국민행복카드를 새로 발급받아야 합니다.

카드사들도 국민행복카드와 관련해 병원, 학원, 할인점 등 다양한 할인혜택을 제공하고, 통합카드 출시를 기념해 이벤트를 진행 중인데요.

신한카드는 국민행복카드 신용·체크카드를 출시하고, 카드 출시를 기념해 4월까지 바우처 결제 내역이 있으면 1만 마이신한포인트, 스타벅스 망고 패션후르츠, 타요 네오쉴드 황사마스크 중 1개를 선택해 받을 수 있습니다.

신한 국민행복카드 신용카드는 병원·약국·산후조리원에서 이용한 금액의 5%를 할인해주고, 어린이집/유치원 부모 분담금·학원·인터넷 서점(YES24, 알라딘, 교보문고)에서 10%를 할인해줍니다. 단 월 2회, 건당 5000원 한도로 할인이 적용됩니다. 또 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT) 이용요금을 월 1회 건당 최대 5000원 한도로 50% 할인해주고, 배달 애플리케이션(앱)도 월 2회, 건당 최대 5000원, 10% 할인을 제공합니다. 아울러 신한은행 전자금융 이체 수수료 및 CD·ATM 인출수수료 면제, 신한금융투자 CMA 결제계좌 연계 시 업무 수수료 면제, 신한생명 어린이보험 가입 시 5% 할인 등 신한금융그룹 네트워크를 활용한 금융서비스도 제공합니다.

삼성카드는 '국민행복삼성카드 V2'를 통해 신세계백화점 등 백화점 업종 및 쿠팡·마켓컬리·할인점·어린이집·학원·병원·주유 등에서 7% 결제일 할인을 제공하고 스트리밍 서비스 3000원 결제일 할인, 해외 1.5% 결제일 할인 등을 제공합니다. 또 신세계백화점 5% 할인쿠폰 월 최대 6매, 무료주차권 월 2매, 신세계백화점 이용금액 1000원 당 2 신세계포인트 적립 등도 제공합니다. 삼성카드는 이달 31일까지 국민행복 삼성카드로 어린이집 보육료를 10만원 이상(정부지원금 포함) 처음 결제한 고객에게 사은품으로 '리틀 라이언 허그벨트'를 증정합니다.

우리카드도 '국민행복카드 S2'(신용)와 '국민행복체크카드 S2'를 출시했습니다. 신용카드인 국민행복카드 S2는 백화점, 대형할인점, 온라인쇼핑, 이동통신, 생활월납(도시가스·전기요금), 렌탈 업종에서 5% 할인과 병원, 산후조리원, 약국, 어린이집, 유치원, 학습지, 학원, 서점 7% 할인 혜택을 제공합니다. 또 영상음원 서비스인 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 웨이브, 멜론 등과 멤버십·전자책 서비스인 네이버플러스, 교보문고SAM, 예스24 에서도 20% 할인해 줍니다.

출시 기념 경품 이벤트도 진행됩니다. 오는 6월 말일까지 국민행복체크카드 S2를 발급 받고 이벤트에 응모한 10만원 이상 이용고객을 대상으로 추첨을 통해 베이비키트(500명), 스타벅스 기프티콘 (4500명)을 제공합니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr