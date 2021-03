특허청, ‘아이디어 플랫폼’ 대학(원)생 경진대회

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 내달 1일~11월 30일까지 청년층의 아이디어 플랫폼 활동 내역을 집계해 시상하는 대학(원)생 아이디어 경진대회를 개최한다고 28일 밝혔다.

대회는 개인 부문과 팀(3명) 부문으로 구분해 실시되며 국내 소재 대학에 재학 또는 휴학 중인 만 39세 이하의 대학생과 대학원생 누구나 참가할 수 있다.

참가 신청은 내달 1일부터 9월 30일까지 가능하다. 단 특허청이 참가신청 후 11월 30일까지의 활동실적을 집계해 시상자를 선정하는 점을 고려하면 조기에 참가를 신청하고 장기간 활동하는 것이 유리하다.

특허청은 수상자에게 상금과 특허청장상 등 상장, 해외연수 등 부상을 제공한다. 대회 총상금은 3000만원이다.

참가 희망자는 아이디어 플랫폼 ‘아이디어로’에 회원가입을 하고 참가 신청서 작성해 온라인으로 제출하면 된다.

기타 자세한 내용은 아이디어 플랫폼 이벤트 게시판을 참조하거나 한국발명진흥회 지식재산거래소에 문의하면 된다.

