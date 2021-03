[포토] '박영선 서울시장 후보 후원회 개소식'

박영선 더불어민주당 서울시장 후보와 문희상 후원회장을 비롯한 참석자들이 28일 오후 서울 종로구 관훈동 동덕빌딩에서 열린 '박영선 서울시장 후보 후원회 개소식'에서 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽 두번째부터 최문순 강원도지사, 양승조 충남도지사, 문희상 후원회장, 박영선 더불어민주당 서울시장 후보,김경수 경남도지사./국회사진기자단

